Иван Таранов высказался о слухах об интересе «Боруссии» к Эдуарду Сперцяну

Бывший центральный защитник московского ЦСКА Иван Таранов прокомментировал информацию об интересе дортмундской «Боруссии» к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

«Мне сложно оценивать, насколько Эдик готов к Европе. Но если говорить о «Боруссии», то мы многократно видели, что клуб выпускает молодых и очень хороших игроков, которые потом себя зарекомендовывают на самом высоком уровне. Из свежих примеров — Беллингем. Сперцян уже не молодой парень, поэтому надо себя проявлять всё больше и больше. Если «Боруссия» им интересуется, то это здорово», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.