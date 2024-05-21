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Понтус Вернблум: жена восприняла переезд в Россию как извещение о смерти

Понтус Вернблум: жена восприняла переезд в Россию как извещение о смерти
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Бывший опорный полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рассказал о реакции своей жены на переезд из Нидерландов в Россию в январе 2012 года.

«Теперь нам необходимо было несколько лет пожить в Москве, мне нужно было рассказать об этом жене. Вероятно, для неё это было максимально похоже на извещение о смерти. Что ни говори, а получилось не очень хорошо. Она восприняла эту новость именно так, как люди, получавшие извещение о смерти», — приводит слова Вернблума Aftonbladet.

Вернблум перешёл в ЦСКА из «АЗ Алкмар». Всего в составе армейцев Вернблум принял участие в 224 матчах во всех турнирах, в которых забил 22 гола и сделал 17 результативных передач. Летом 2018-го Вернблум покинул ЦСКА в связи с истечением контракта. Помимо профильного амплуа, футболиста в ЦСКА также использовали в нападении, где Вернблум забивал голы, и на позиции центрального защитника.

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