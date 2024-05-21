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Почеттино стал пятым тренером, покинувшим «Челси» с сентября 2022 года

Почеттино стал пятым тренером, покинувшим «Челси» с сентября 2022 года
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Лондонский «Челси» с сентября 2022 года покинули пять тренеров. За этот период времени в английской команде успели поработать Томас Тухель, Грэм Поттер, Бруно Сальтор, Фрэнк Лэмпард и Маурисио Почеттино.

Сегодня, 21 мая, «Челси» объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Маурисио Почеттино. Аргентинский специалист был назначен на должность рулевого английской команды летом 2023 года. За этот период под его руководством «синие» провели 51 матч во всех турнирах, в которых 27 раз одержали победу, 10 раз сыграли вничью и 14 раз потерпели поражение.

Отметим, что по итогам нынешнего сезона английской Премьер-лиги «Челси» набрал 63 очка и занял шестое место.

Напомним, в конце сезона-2021/2022 Тодд Боули стал владельцем лондонского «Челси».

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