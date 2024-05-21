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«Благодарны навсегда». «Кальяри» объявил об уходе Клаудио Раньери из клуба

«Благодарны навсегда». «Кальяри» объявил об уходе Клаудио Раньери из клуба
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«Кальяри» объявил об уходе из клуба главного тренера Клаудио Раньери по окончании нынешнего сезона.

«Кальяри» есть и всегда будет вашим домом. Благодарны навсегда, Мистер», — сказано на официальном сайте клуба.

Напомним, 72-летний специалист занимал должность главного тренера «Кальяри» с 1988 по 1991 год, с 1 января 2023 по май 2024 года.

После 37 туров нынешнего сезона итальянской Серии А подопечные Раньери набрали 36 очков и занимают 15-е место. В следующем, заключительном туре подопечные Раньери встретятся с «Фиорентиной». Матч состоится 23 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Ранее сам Раньери заявлял, что «Кальяри» станет его последним местом работы.

Звёздные «ветераны» Евро-2024:

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