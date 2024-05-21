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Игорь Федотов: у Казарцева не было позёрства на игре ЦСКА, потому что нет такого внимания

Игорь Федотов: у Казарцева не было позёрства на игре ЦСКА, потому что нет такого внимания
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу судейской бригады под руководством Василия Казарцева в матче 29-го тура чемпионата России между «Пари Нижний Новгород» и ЦСКА, который завершился со счётом 2:6.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
20 мая 2024, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 6
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 10'     0:2 Мусаев – 22'     0:3 Зделар – 37'     1:3 Стоцкий – 48'     1:4 Давила – 57'     2:4 Босельи – 77'     2:5 Заболотный – 83'     2:6 Глебов – 90'    

«Позёрства и артистизма у Казарцева в этой игре не было. Почему? А потому что игра в понедельник и нет такого внимания. Хотя, конечно, надеюсь, что ему просто сказали, чтобы он выполнял требования департамента и определённые вещи не делал. Казарцев бежал, работал, убрал всю мишуру, свистки в непонятных позах. Нормальная работа, и именно так арбитр должен судить», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После 29 туров команда Владимира Федотова располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков. Нижегородцы занимают 14-е место, имея в активе 29 очков.

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