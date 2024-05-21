Игорь Федотов: у Казарцева не было позёрства на игре ЦСКА, потому что нет такого внимания

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу судейской бригады под руководством Василия Казарцева в матче 29-го тура чемпионата России между «Пари Нижний Новгород» и ЦСКА, который завершился со счётом 2:6.

«Позёрства и артистизма у Казарцева в этой игре не было. Почему? А потому что игра в понедельник и нет такого внимания. Хотя, конечно, надеюсь, что ему просто сказали, чтобы он выполнял требования департамента и определённые вещи не делал. Казарцев бежал, работал, убрал всю мишуру, свистки в непонятных позах. Нормальная работа, и именно так арбитр должен судить», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После 29 туров команда Владимира Федотова располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков. Нижегородцы занимают 14-е место, имея в активе 29 очков.