Оздоев: в РПЛ много команд стали выше по уровню — это круто для лиги

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев прокомментировал чемпионскую гонку в нынешнем сезоне РПЛ.

«Интрига в РПЛ получилась, потому что в какой-то момент что «Зенит», что «Краснодар» потеряли фарт. И им дали бой. «Краснодар» необъяснимые матчи проигрывал, терял очки, когда должны были забивать по пять мячей. У «Зенита» то же самое — не могли забить в пустые ворота (смеётся). Бывает такое, что не залетает – сейчас зато в одном матче пять забили. Прорвало. «Динамо», наоборот, побеждало в фантастических матчах. Даже в тех играх, в которых не должны были выигрывать. Например, с «Балтикой». Но в этом и преимущество команд, которые бьются и играют до конца. «Динамо» пытается играть в хороший футбол, всегда идти вперёд, хочет добиваться результата. Для лиги круто, что много команд стали в этом году выше по уровню. Где-то на 50% чемпионат добавил по уровню в сравнении с прошлым. Прошлогодний чемпионат был очень слабым», — сказал Оздоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после 29 туров чемпионата России первое место занимает «Динамо», набравшее 56 очков. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 54 очка. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», имеющий в активе 53 очка.

Матч «Краснодар» – «Динамо» начнётся в 16:30 по московскому времени. Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Бело-голубым достаточно не проиграть в этом матче для того, чтобы стать чемпионами нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.