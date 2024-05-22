Бородюк: надеюсь, у Кержакова в «Кайрате» всё будет хорошо

Известный российский тренер Александр Бородюк высказался по поводу специалиста Александра Кержакова. Ранее в СМИ появились сообщения, что Кержаков возглавит казахстанский «Кайрат».

«Я могу пожелать только удачи Кержакову. Надеюсь, у него всё будет в «Кайрате» хорошо. Мне тяжело оценить его как специалиста, ибо он бо́льшую часть своей карьеры работал за границей. Что-либо сказать мне сложно. Но я надеюсь, что у него получится в «Кайрате», — приводит слова Бородюка «Советский спорт».

Предыдущим клубом 41-летнего Кержакова был сербский «Спартак» из Суботицы, который он возглавлял с июня по ноябрь 2023 года. Ранее экс-форвард работал в качестве главного тренера в кипрской «Кармиотиссе» (с февраля по апрель 2023 года), «Нижнем Новгороде» (с июня 2021 по июнь 2022 года) и томской «Томи» (с сентября 2020 по май 2021 года).

В сезоне-2021/2022 «Нижний Новгород» под руководством Кержакова в своём дебютном сезоне в РПЛ занял 11-е место, набрав 33 очка в 30 матчах.