Статистика россиянина Алексея Миранчука в победном розыгрыше Лиги Европы за «Аталанту»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не появился в финальном матче Лиги Европы с «Байером» (3:0), но всё же стал впервые обладателем европейского трофея. В прошедшем розыгрыше еврокубка на счету 28-летнего россиянина участие в 10 встречах.

Матчи: 10 (13 max)

Голы: 0

Результативные передачи: 3

Минуты на поле: 411 (35% от максимально возможного времени в турнире)

Алексей Миранчук стал игроком «Аталанты» в сентябре 2020 года, перейдя из «Локомотива». С тех пор за итальянскую команду в 96 матчах на его счету 13 голов и 19 результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано ещё на один сезон.

В последний раз россиянин выигрывал еврокубок в 2016 году, когда Денис Черышев в составе мадридского «Реала» стал обладателем Лиги чемпионов.