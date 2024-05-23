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Аталанта — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
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Алексей Миранчук: Аталанта, статистика, как сыграл, Лига Европы финал 22 мая, Байер

Статистика россиянина Алексея Миранчука в победном розыгрыше Лиги Европы за «Аталанту»
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не появился в финальном матче Лиги Европы с «Байером» (3:0), но всё же стал впервые обладателем европейского трофея. В прошедшем розыгрыше еврокубка на счету 28-летнего россиянина участие в 10 встречах.

Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Лукман – 12'     2:0 Лукман – 26'     3:0 Лукман – 75'    
  • Матчи: 10 (13 max)
  • Голы: 0
  • Результативные передачи: 3
  • Минуты на поле: 411 (35% от максимально возможного времени в турнире)

Алексей Миранчук стал игроком «Аталанты» в сентябре 2020 года, перейдя из «Локомотива». С тех пор за итальянскую команду в 96 матчах на его счету 13 голов и 19 результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано ещё на один сезон.

В последний раз россиянин выигрывал еврокубок в 2016 году, когда Денис Черышев в составе мадридского «Реала» стал обладателем Лиги чемпионов.

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