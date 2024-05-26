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«Оставляю новому тренеру здоровую команду». Слишкович — о своей работе во главе «Спартака»

«Оставляю новому тренеру здоровую команду». Слишкович — о своей работе во главе «Спартака»
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Временно исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович подвёл итоги своей работы во главе красно-белых.

«Могу быть довольным. Конечно, должны были больше получить. Но у нас был непростой момент, когда я начал с командой работать. Было много проблем. И теперь я оставляю новому тренеру здоровую команду, здоровую группу людей, которые готовы сделать шаг вперёд», — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».

Слишкович по окончании нынешнего сезона перейдёт на должность в тренерском штабе нового тренера красно-белых. Новым главным тренером «Спартака» станет Деян Станкович, который приступит к работе с сезона-2024/2025. Временно исполняющим обязанности главного тренера московского клуба Владимир Слишкович стал после увольнения в апреле испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

Под руководством Слишковича «Спартак» провёл шесть матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых команда одержала четыре победы и дважды сыграла вничью. Таким образом, красно-белые не проиграли при нём ни одного матча в рамках чемпионата. Также «Спартак» провёл при временно исполняющем обязанности главного тренера три встречи в Фонбет Кубке России, в которых одну выиграл, одну проиграл и один раз сыграл вничью.

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