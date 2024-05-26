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Президент РПЛ Алаев назвал тройку лучших футболистов сезона

Президент РПЛ Алаев назвал тройку лучших футболистов сезона
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев назвал трёх лучших футболистов минувшего чемпионата.

«Лучшие три игрока сезона для меня — это Константин Тюкавин, Максим Глушенков и Джон Кордоба», — приводит слова Алаева ТАСС.

Нападающий «Динамо» Тюкавин отметился 15 голами и отдал 10 результативных передач. Игрок «Локомотива» Глушенков стал автором шести забитых мячей и 16 голевых передач. Форвард «Краснодара» Кордоба забил 15 раз и сделал шесть ассистов.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков.

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