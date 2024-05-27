Вильсон Изидор: у меня контракт с «Зенитом» на два года

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор сообщил, что подписал контракт с сине-бело-голубыми на два года. Напомним, 23-летний футболист перешёл в санкт-петербургский клуб из «Локомотива» на правах аренды в минувшем сентябре.

— Вы остаётесь в «Зените»? Подписали контракт?

— У меня контракт рассчитан на два года. Мне нравится быть здесь и становиться чемпионом! — приводит слова Изидора «РБ Спорт».

В завершившемся сезоне-2023/2024 Изидор принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. В общей сложности нападающий провёл на поле 920 минут. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.