Анчелотти поделился мнением о важности победы в предстоящем финале ЛЧ для Тони Крооса

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о значимости победы в Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 для полузащитника «сливочных» Тони Крооса. Ранее 34-летний немец объявил о завершении профессиональной карьеры по окончании Евро-2024.

«Надеюсь, он сможет завершить свою карьеру победой в Лиге чемпионов. На индивидуальном уровне он этого заслуживает. Но с Лигой чемпионов его карьера не станет больше, чем она уже есть. Ещё один кубок не впишет его в историю Мадрида, он уже сделал это. Конечно, было бы фантастически выиграть её, но он уже вошёл в историю мирового футбола», — приводит слова Анчелотти AS.

Напомним, в финале Лиги чемпионов УЕФА испанский гранд сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча состоится 1 июня в Лондоне.

34-летний Кроос в текущем сезоне сыграл 47 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.