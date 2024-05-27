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Анчелотти поделился мнением о важности победы в предстоящем финале ЛЧ для Тони Крооса

Анчелотти поделился мнением о важности победы в предстоящем финале ЛЧ для Тони Крооса
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о значимости победы в Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 для полузащитника «сливочных» Тони Крооса. Ранее 34-летний немец объявил о завершении профессиональной карьеры по окончании Евро-2024.

«Надеюсь, он сможет завершить свою карьеру победой в Лиге чемпионов. На индивидуальном уровне он этого заслуживает. Но с Лигой чемпионов его карьера не станет больше, чем она уже есть. Ещё один кубок не впишет его в историю Мадрида, он уже сделал это. Конечно, было бы фантастически выиграть её, но он уже вошёл в историю мирового футбола», — приводит слова Анчелотти AS.

Напомним, в финале Лиги чемпионов УЕФА испанский гранд сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча состоится 1 июня в Лондоне.

34-летний Кроос в текущем сезоне сыграл 47 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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