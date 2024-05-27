Абаев: «Ростову» надо было пытаться сохранить Песьякова, Медведев так ногами не играет

Бывший голкипер московского «Локомотива» Илья Абаев высказался о вратаре «Крыльев Советов» Сергее Песьякове. Напомним, сегодня, 27 мая, самарский клуб объявил о подписании контракта с 35-летним футболистом. Ранее Песьяков выступал за «Ростов».

«Ростову» надо было попытаться сохранить Сергея. Он подходит под стиль игры команды. Сейчас есть Медведев, но по тому, как играет «Ростов», выходы через короткий пас, вратарь очень сильно задействован. Песьяков с этим неплохо справлялся, а Медведев не играет ногами так, как Сергей. Мне кажется, они будут искать вратаря, который подходит по стилю», — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Отметим, что «Крылья Советов» завершили сезон-2023/2024 на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 41 очко. 35-летний Сергей Песьяков ранее в своей карьере выступал за «Спартак», «Анжи», «Томь» и «Шинник».