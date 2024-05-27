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«Крылья Советов» подписали контракт с голкипером Сергеем Песьяковым

«Крылья Советов» подписали контракт с голкипером Сергеем Песьяковым
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Самарские «Крылья Советов» в своём телеграм-канале объявили о подписании контракта с вратарём Сергеем Песьяковым.

Напомним, ранее стало известно, что Песьяков покинул «Ростов». Российский голкипер присоединился к жёлто-синим летом 2017 года в статусе свободного агента. За этот период он принял участие в 182 матчах во всех турнирах, в 50 из которых отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.

Отметим, что «Крылья Советов» завершили сезон-2023/2024 на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 41 очко. 35-летний Сергей Песьяков ранее в своей карьере выступал за «Спартак», «Анжи», «Томь» и «Шинник».

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