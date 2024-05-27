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Капитан «Рубина» Мартынович — о шутке Безрукова: пора успокоиться

Капитан «Рубина» Мартынович — о шутке Безрукова: пора успокоиться
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Капитан казанского футбольного клуба «Рубин» Александр Мартынович призвал не раздувать историю в связи с инцидентом с высказываниями его товарища по команде Руслана Безрукова.

«Кому-то там нечем заняться. Молодой парень пошутил, пора бы успокоиться. Никто не имел серьёзных намерений, просто раздули какую-то непонятную историю. Сезон закончился, я надеюсь, закончится и эта история», — приводит слова Мартыновича «РИА Новости Спорт».

Напомним, после матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и санкт-петербургским «Зенитом» (2:0) Руслан Безруков пошутил, что в команде ждут деньги от «Краснодара». Его высказывание вызвало общественный резонанс, по итогам интервью было открыто дело в комитете по этике.

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