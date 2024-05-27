Прудников: «Краснодар» и «Динамо» сами виноваты, что упустили чемпионство

Бывший голкипер московского «Спартака» Алексей Прудников высказался о развязке чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Обидно, что «Динамо» не стало чемпионом, у команды был шанс. Я думаю, что на команде не сказалось давление, это просто стечение обстоятельств. Ведь «Краснодар» тоже хорошая команда, которая боролась за чемпионство. Можно сказать, что этот матч был финалом Кубка, к которому все отнеслись хорошо, поэтому была борьба в плане чемпионства.

Если народ смотрит наш чемпионат, значит, ему интересно смотреть российский футбол, с учётом того, что чемпионом постоянно становится «Зенит». Конечно, когда постоянно выигрывает сильная команда, то хочется, чтобы выигрывали другие клубы. Но «Краснодар» и «Динамо» сами виноваты в том, что упустили чемпионство. Мне кажется, что «Краснодару» нужно было доиграть сезон с Ивичем, однако это решение хозяина клуба», — сказал Прудников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.