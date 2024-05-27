Защитник «Спартака» Чернов дал оценку завершившемуся сезону РПЛ

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался по поводу результатов клуба в прошедшем сезоне Российской Прмеьер-Лиги.

«Во второй части чемпионата играли получше. Где-то свои очки недобрали. Но пятым местом никто не может быть доволен. Три с плюсом — моя оценка за сезон «Спартаку», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

По итогам нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 50 очков и занял пятое место. В Фонбет Кубке России красно-белые со счётом 0:1 проиграли калининградской «Балтике» на стадии финала Пути регионов.

Защитник «Спартака» провёл за клуб 29 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 1,5 млн.