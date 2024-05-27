Тренер «Спартака» Слишкович рассказал о желании оставить след в истории клуба

Боснийский тренер Владимир Слишкович признался, что хотел бы оставить след в истории «Спартака».

«Спартак» — это сильный клуб, большая история, много трофеев. К сожалению, в последние годы этого не случается так часто, как раньше. Но ты не можешь забыть эту историю. Это большое количество болельщиков. «Спартак» — большой клуб. Хотел бы оставить след в истории «Спартака»? Конечно. Я думаю, что если спрашивать у каждого тренера, то ему «Спартак» очень интересен», — приводит слова Слишковича ТАСС.

Напомним, с сезона-2024/2025 Слишкович перейдёт на должность в тренерском штабе нового тренера красно-белых. Новым главным тренером «Спартака» станет Деян Станкович, который приступит к работе с сезона-2024/2025. Временно исполняющим обязанности главного тренера московского клуба Владимир Слишкович стал после увольнения в апреле испанского специалиста Гильермо Абаскаля. Сезон-2023/2024 «Спартак» закончил на пятом месте. Чемпионом страны стал «Зенит», обыгравший в последнем туре «Ростов». Помощь в завоевании титула сине-бело-голубым оказал «Краснодар», победивший на домашней арене «Динамо». Подопечным Марцела Лички достаточно было сыграть вничью, чтобы стать чемпионами.