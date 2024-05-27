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Стало известно, какие клубы интересуются капитаном «Наполи» Ди Лоренцо

Стало известно, какие клубы интересуются капитаном «Наполи» Ди Лоренцо
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Защитник и капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо хочет покинуть клуб летом на фоне эмоциональной опустошённости из-за посредственного сезона-2023/2024 для неаполитанцев. Об этом сообщает журналист Sky Sport Франческо Модуньо.

По сведениям источника, минувший сезон очень сильно сказался на капитане «Наполи». С Ди Лоренцо провёл несколько бесед спортивный директор клуба Джованни Манна, однако их результаты пока не видны. Отмечается, что игрок не единственный, кого не устроил прошедший сезон итальянской Серии А, но, в отличие от некоторых других, недостатка интереса в Ди Лоренцо со стороны европейских грандов нет, поскольку его кандидатуру рассматривают миланский «Интер», мадридский «Атлетико» и «Ювентус».

Ранее отмечалось, что Джованни Ди Лоренцо хочет покинуть «Наполи» из-за того, что считает, что его время в итальянском клубе подходит к концу.

30-летний Ди Лоренцо в текущем сезоне сыграл 46 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн. Игрок выступает за «Наполи» с 2019 года.

Напомним, после 38 сыгранных матчей сезона «Наполи» занял по итогам сезона-2023/2024 10-е место, набрав 53 очка.

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