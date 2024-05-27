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«Проблема «Барселоны» не Хави, а мадридский «Реал». Кике Санчес — об увольнении испанца

«Проблема «Барселоны» не Хави, а мадридский «Реал». Кике Санчес — об увольнении испанца
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Главный тренер «Севильи» Кике Санчес Флорес высказался об увольнении Хави и проблемах «Барселоны».

«Я очень ценю Хави как тренера, я ценю лигу, которой он добился в прошлом году. И я восхищался им как футболистом, как и все вы. Он кажется мне честным парнем, который говорит то, что думает. У него наступил переходный период, и я сказал ему об этом. У «Барселоны» есть проблема, и это не Хави, а мадридский «Реал», — приводит слова Санчеса испанское интернет-издание AS.

24 мая пресс-служба каталонского клуба объявила об увольнении Хави с поста главного тренера «Барселоны» по окончании нынешнего сезона. Специалист возглавлял клуб с 2021 года и завоевал с командой два трофея – чемпионат Испании и Суперкубок страны.

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