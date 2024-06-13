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Лионель Месси высказался о работе тренером после завершения карьеры

Лионель Месси высказался о работе тренером после завершения карьеры
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Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос, будет ли он заниматься тренерской работой после окончания карьеры.

«Я всегда говорил, что не хочу быть тренером. Мне это не нравится», — приводит слова Месси ESPN AR.

Месси перешёл в «Интер Майами» из «ПСЖ» летом 2023 года в статусе свободного агента. Контракт 36-летнего игрока с клубом рассчитан до декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает аргентинца в € 30 млн.

В нынешнем сезоне Месси сыграл 15 матчей, забил 14 мячей и отдал 11 голевых передач. Всего за карьеру нападающий провёл 904 игры, в которых забил 735 мячей и отдал 355 голевых передач.

На счету Месси 10 трофеев чемпионата Испании, семь Кубков и восемь Суперкубков Испании. А также четыре Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и один чемпионат мира.

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