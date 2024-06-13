«Не лучшее решение». Фернандеш — о возможном переходе Сафонова в «ПСЖ»

Бывший футболист «Краснодара» и московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш высказался о возможном переходе голкипера Матвея Сафонова во французский «Пари Сен-Жермен». Ранее сообщалось, что французский клуб оформит трансфер Сафонова в июне. Российский голкипер подпишет контракт с «Пари Сен-Жермен» сроком до 2029 года. Позднее Сафонову запретили выезд из России из-за неуплаты алиментов бывшей жене.

«Сафонов — талантливый парень, но я не ожидал, что он перейдёт в «ПСЖ». Со спортивной точки зрения такой шаг не совсем верный для него. Не думаю, что Сафонов вытеснит из основы Доннарумму. С точки зрения статуса клуба и денег, такой трансфер можно понять. Но если Матвей хочет быть лучше как игрок, на мой взгляд, это не лучшее решение», — приводит слова Фернандеша «Российская газета».