Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не лучшее решение». Фернандеш — о возможном переходе Сафонова в «ПСЖ»

«Не лучшее решение». Фернандеш — о возможном переходе Сафонова в «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Краснодара» и московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш высказался о возможном переходе голкипера Матвея Сафонова во французский «Пари Сен-Жермен». Ранее сообщалось, что французский клуб оформит трансфер Сафонова в июне. Российский голкипер подпишет контракт с «Пари Сен-Жермен» сроком до 2029 года. Позднее Сафонову запретили выезд из России из-за неуплаты алиментов бывшей жене.

«Сафонов — талантливый парень, но я не ожидал, что он перейдёт в «ПСЖ». Со спортивной точки зрения такой шаг не совсем верный для него. Не думаю, что Сафонов вытеснит из основы Доннарумму. С точки зрения статуса клуба и денег, такой трансфер можно понять. Но если Матвей хочет быть лучше как игрок, на мой взгляд, это не лучшее решение», — приводит слова Фернандеша «Российская газета».

Материалы по теме
Как срывались трансферы российских футболистов в Европу. Теперь под угрозой и Сафонов?
Как срывались трансферы российских футболистов в Европу. Теперь под угрозой и Сафонов?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android