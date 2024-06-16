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Кака — о сборной Англии на Евро-2024: пришло их время победить

Кака — о сборной Англии на Евро-2024: пришло их время победить
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Бывший полузащитник «Милана» и сборной Бразилии Кака высказался о состоянии национальной команды Англии перед матчем с Сербией в 1-м туре чемпионата Европы в Германии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Сербия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В прошлый раз команда Гарета Саутгейта была на волосок от победы, и я думаю, что у них всё получится. В настоящий момент с национальной командой происходит что-то особенное. Игроки и команда действительно хороши. Финал против Италии дал не тот результат, которого болельщики хотели, но сейчас команда стала более зрелой.

Кроме того, английская Премьер-лига — лучшая лига в мире. В ней играет много футболистов сборной, но также и других игроков со всего мира, так что стандарты Премьер-лиги помогли развитию многих игроков в команде Гарета Саутгейта. Так что, да, я действительно верю, что английская команда взрослеет, и, возможно, пришло их время победить в Германии», — приводит слова Кака интернет-издание Daily Mail.

Первый матч на чемпионате Европы сборной Англии с Сербией пройдёт сегодня, 16 июня, в 22:00 по московскому времени.

Календарь Евро-2024
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