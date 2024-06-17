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Сергей Песьяков: карьеру хочу завершить лет в 40

Сергей Песьяков: карьеру хочу завершить лет в 40
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Вратарь самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков рассказал, когда хочет завершить профессиональную карьеру футболиста.

— Жёны футболистов обычно просят мужей как можно дольше не заканчивать карьеру. Вы уже знаете, когда уйдёте из футбола?
— Хочу в 40 лет. Где-нибудь в одном из родных клубов — в «Ростове», «Спартаке» или ивановском «Текстильщике». Назло хейтерам поиграю подольше, — приводит слова Песьякова Sport24.

Напомним, в конце мая «Крылья Советов» объявили о подписании контракта с Сергеем Песьяковым. Ранее российский вратарь представлял футбольный клуб «Ростов». К жёлто-синим голкипер присоединился летом 2017 года в статусе свободного агента. За этот период он принял участие в 182 матчах во всех турнирах, 50 из которых отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс. Отметим, что «Крылья Советов» завершили сезон-2023/2024 на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 41 очко. 35-летний Сергей Песьяков ранее в своей карьере выступал за «Спартак», «Анжи», «Томь» и «Шинник».

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