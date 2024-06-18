В «Гавре» высказались о будущем Далера Кузяева

Спортивный директор футбольного клуба «Гавр» Матьё Бодмер высказался о будущем российского полузащитника Далера Кузяева во французском клубе.

«Клуб не планирует расставаться с Кузяевым. Мы довольны его выступлением в этом сезоне», — приводит слова Бодмера Sport24.

Напомним, 31-летний футболист присоединился к «Гавру» минувшим летом в статусе свободного агента. За этот период Далер Кузяев принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

По итогам сезона-2023/2024 чемпионата Франции «Гавр» набрал 32 очка и сохранил место в Лиге 1 на следующий сезон.