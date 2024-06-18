«Спартак» сделал «Галатасараю» предложение по покупке Актюркоглу — Sabah

Московский «Спартак» отправил предложение по трансферу вингера «Галатасарая» и сборной Турции Керема Актюркоглу. Об этом сообщает Sabah.

По информации источника, помимо российской команды, предложение по турку также сделали испанский «Реал Сосьедад» и неназванный клуб из Саудовской Аравии. Сообщается, что Керем склоняется к переходу в клуб из Сан-Себастьяна, однако окончательное решение игрок примет после окончания чемпионата Европы — 2024. «Галатасарай» хочет выручить за Актюркоглу не менее € 10 млн.

Актюркоглу имеет действующее трудовое соглашение с «Галатасараем» до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость турецкого игрока в € 15 млн. В минувшем клубном сезоне он принял участие в 54 матчах, в которых забил 15 мячей и сделал девять результативных передач.