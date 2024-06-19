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Тони Кроос мог пропустить матч открытия Евро-2024

Тони Кроос мог пропустить матч открытия Евро-2024
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Полузащитник сборной Германии Тони Кроос мог пропустить матч открытия Евро-2024 с Шотландией (5:1) из-за сильных болей в шее. Об этом сообщает AS.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Окончен
5 : 1
Шотландия
1:0 Вирц – 10'     2:0 Мусиала – 19'     3:0 Хаверц – 45+1'     4:0 Фюллькруг – 68'     4:1 Рюдигер – 87'     5:1 Джан – 90+3'    
Удаления: нет / Портеус – 44'

По информации источника, за четыре дня до матча у игрока возникли сильные болевые ощущения в области шеи. Боль была настолько сильной, что полузащитник заявлял, что не сможет принять участие в матче.

В итоге футболист вышел на поле и провёл встречу под действием обезболивающих и кинезиологической ленты. Футболист отыграл 80 минут.

«Я доволен своим выступлением, особенно учитывая обстоятельства», — сказал Кроос после матча.

Напомним, Тони Кроос завершит карьеру после Евро-2024. Кроос вернулся в сборную Германии спустя два с половиной года после ухода, чтобы принять участие в турнире. До возвращения Тони выступал за сборную на протяжении 11 лет (с 2010 по 2021 год). За этот период хавбек принял участие в 106 матчах, в которых забил 17 голов. Игрок стал чемпионом мира в 2014 году.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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