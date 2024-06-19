Полузащитник сборной Германии Тони Кроос мог пропустить матч открытия Евро-2024 с Шотландией (5:1) из-за сильных болей в шее. Об этом сообщает AS.

По информации источника, за четыре дня до матча у игрока возникли сильные болевые ощущения в области шеи. Боль была настолько сильной, что полузащитник заявлял, что не сможет принять участие в матче.

В итоге футболист вышел на поле и провёл встречу под действием обезболивающих и кинезиологической ленты. Футболист отыграл 80 минут.

«Я доволен своим выступлением, особенно учитывая обстоятельства», — сказал Кроос после матча.

Напомним, Тони Кроос завершит карьеру после Евро-2024. Кроос вернулся в сборную Германии спустя два с половиной года после ухода, чтобы принять участие в турнире. До возвращения Тони выступал за сборную на протяжении 11 лет (с 2010 по 2021 год). За этот период хавбек принял участие в 106 матчах, в которых забил 17 голов. Игрок стал чемпионом мира в 2014 году.