Видео первого гола сборной Албании в ворота Хорватии на Евро-2024

Полузащитник сборной Албании Казим Лячи в матче с Хорватией отметился голом на 11-й минуте после ошибки вратаря Доминика Ливаковича.

Сегодня, 19 июня, проходил матч 2-го тура группы В чемпионата Европы, в котором встретились сборные Хорватии и Албании. Команды играли на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция). Игра завершилась ничьей со счётом 2:2.

Ниже можно ознакомиться с видео гола Казима Лячи.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. Национальные команды Хорватии и Албании на Евро-2024 выступают в группе B. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Италии и Испании.