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Видео гола Албании в свои ворота в матче с Хорватией на Евро-2024

Полузащитник сборной Албании Клаус Гясула в матче с Хорватией забил автогол на 76-й минуте после удара игрока Хорватии Луки Сучича.

Сегодня, 19 июня, проходил матч 2-го тура группы В чемпионата Европы, в котором встретились сборные Хорватии и Албании. Команды играли на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция). Игра завершилась ничьей со счётом 2:2.

Ниже можно ознакомиться с видео автогола Клауса Гясулы.

Трансляция матча Венгрия – Швейцария на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. Национальные команды Хорватии и Албании на Евро-2024 выступают в группе B. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Италии и Испании.