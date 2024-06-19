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Видео гола Албании в свои ворота в матче с Хорватией на Евро-2024

Видео гола Албании в свои ворота в матче с Хорватией на Евро-2024
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Полузащитник сборной Албании Клаус Гясула в матче с Хорватией забил автогол на 76-й минуте после удара игрока Хорватии Луки Сучича.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 16:00 МСК
Хорватия
Окончен
2 : 2
Албания
0:1 Лячи – 11'     1:1 Крамарич – 74'     2:1 Гясула – 76'     2:2 Гясула – 90+5'    

Сегодня, 19 июня, проходил матч 2-го тура группы В чемпионата Европы, в котором встретились сборные Хорватии и Албании. Команды играли на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция). Игра завершилась ничьей со счётом 2:2.

Ниже можно ознакомиться с видео автогола Клауса Гясулы.

Трансляция матча Венгрия – Швейцария на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. Национальные команды Хорватии и Албании на Евро-2024 выступают в группе B. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Италии и Испании.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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