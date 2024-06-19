Сборная Германии уверенно обыграла Венгрию на Евро-2024

Сегодня, 19 июня, на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте проходил матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Германии и Венгрии. В качестве главного арбитра встречи выступал Данни Маккели из Нидерландов. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу сборной Германии.

На 23-й минуте отметился голом Джамал Мусиала после череды ошибок в штрафной венгров. На 67-й минуте Илкай Гюндоган удвоил преимущество немцев.

Национальные команды Венгрии и Германии выступают в группе A со Швейцарией и Шотландией. В матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 Германия с разгромным счётом обыграла Шотландию (5:1), в то время как Венгрия уступила Швейцарии (1:3). По состоянию на сегодняшний день сборная Германии занимает первое место в группе A, а венгры располагаются на третьей строчке в турнирной таблице.