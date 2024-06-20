Игрок «Рубина» Даку прокомментировал ничью Албании с Хорватией на Евро
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Футболист «Рубина» и сборной Албании Мирлинд Даку прокомментировал ничью с национальной командой Хорватии (2:2) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024.
«С Хорватией была очень тяжёлая игра. Слава богу, что не проиграли. Но если бы мы играли с чуть более открытыми глазами, мы бы выиграли. У меня было два момента в конце, но это был случай, когда всё 50 на 50. У Хорватии хорошие защитники», — сказал Даку в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Хорватии и Албании состоялся накануне, 19 июня. Команды играли на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Встреча завершилась вничью со счётом 2:2.
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