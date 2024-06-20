Дания — Англия: Юльманн сравнял счёт в матче на 34-й минуте

В эти минуты в матче 2-го тура группы С чемпионата Европы встречаются сборные Дании и Англии. Команды играют на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артуром Суарешем Диашем (Португалия). Игра началась в 19:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт в матче 1:1.

На 18-й минуте нападающий англичан Гарри Кейн открыл счёт в матче. На 34-й минуте полузащитник датчан Мортен Юльманн сравнял счёт.

В 1-м туре группового этапа чемпионата Европы сборная Дании сыграла вничью со Словенией со счётом 1:1, а национальная команда Англии победила Сербию — 1:0.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).