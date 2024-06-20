Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сборная Англии не сумела обыграть Данию в матче группового этапа Евро-2024

20 июня в матче 2-го тура группы С чемпионата Европы встречались сборные Дании и Англии. Команды играли на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артуром Суарешем Диашем (Португалия). Игра началась в 19:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 1:1.

На 18-й минуте нападающий англичан Гарри Кейн открыл счёт в матче. На 34-й минуте полузащитник датчан Мортен Юльманн сравнял счёт.

После двух туров Англия с четырьми очками занимает первое место в таблице группового этапа квартета C. Дания с двумя очками идёт второй.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).