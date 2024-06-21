«Локомотив» опубликовал состав на первый летний сбор

Московский «Локомотив» определился с составом на первый летний учебно-тренировочный сбор, который пройдёт на базе в Баковке. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.
Фото: ФК «Локомотив»
«В первом сборе примут участие 27 футболистов. В том числе вратарь дзержинского «Арсенала» и сборной Беларуси Максим Плотников, который будет в нашей команде на просмотре.
Игроки сборной России присоединятся 24 июня после медосмотра. Игроки молодёжки — 23 июня после матча МФЛ в Калининграде. Марио Митай — после выступления сборной Албании на Евро», — написано в сообщении клуба.
Первый сбор продлится с 21 по 30 июня.
Матчи «Локомотива» на первом сборе (время — московское):
26 июня, 17:00. «Локомотив» — «Арсенал» (Тула);
30 июня, 17:00. «Локомотив» — «Родина» (Москва).