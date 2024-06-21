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«Локомотив» опубликовал состав на первый летний сбор

Московский «Локомотив» определился с составом на первый летний учебно-тренировочный сбор, который пройдёт на базе в Баковке. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Фото: ФК «Локомотив»

«В первом сборе примут участие 27 футболистов. В том числе вратарь дзержинского «Арсенала» и сборной Беларуси Максим Плотников, который будет в нашей команде на просмотре.

Игроки сборной России присоединятся 24 июня после медосмотра. Игроки молодёжки — 23 июня после матча МФЛ в Калининграде. Марио Митай — после выступления сборной Албании на Евро», — написано в сообщении клуба.

Первый сбор продлится с 21 по 30 июня.

Матчи «Локомотива» на первом сборе (время — московское):

26 июня, 17:00. «Локомотив» — «Арсенал» (Тула);

30 июня, 17:00. «Локомотив» — «Родина» (Москва).