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Польша — Австрия: Траунер открыл счёт на девятой минуте матча

Польша — Австрия: Траунер открыл счёт на девятой минуте матча
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В эти минуты на арене «Олимпиаштадион» в Берлине проходит матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Польши и Австрии. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу австрийцев.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 19:00 МСК
Польша
1-й тайм
1 : 1
Австрия
0:1 Траунер – 9'     1:1 Пёнтек – 30'    

На девятой минуте защитник Гернот Траунер вывел австрийцев вперёд.

Национальные команды Польши и Австрии на Евро-2024 выступают в группе D с Нидерландами и Францией. В 1-м туре Польша проиграла Нидерландам со счётом 1:2, а Австрия минимально уступила Франции (0:1).

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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