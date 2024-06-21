Польша — Австрия: после первого тайма счёт в игре равный — 1:1

В эти минуты на арене «Олимпиаштадион» в Берлине проходит матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Польши и Австрии. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. После первого тайма счёт 1:1.
На девятой минуте защитник Гернот Траунер вывел австрийцев вперёд. На 30-й минуте форвард Кшиштоф Пёнтек сравнял счёт.
Национальные команды Польши и Австрии на Евро-2024 выступают в группе D с Нидерландами и Францией. В 1-м туре Польша проиграла Нидерландам со счётом 1:2, а Австрия минимально уступила Франции (0:1).
Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.
- 21 июня 2024
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