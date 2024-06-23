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Видеообзор матча Евро-2024 Бельгия — Румыния

Видеообзор матча Евро-2024 Бельгия — Румыния
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22 июня состоялся матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы, в котором сборная Бельгии встретилась с национальной командой Румынии. Встреча прошла в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги» и завершилась победой бельгийцев со счётом 2:0.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Бельгия
Окончен
2 : 0
Румыния
1:0 Тилеманс – 2'     2:0 Де Брёйне – 80'    

За сборную Бельгии забивали Юри Тилеманс и Кевин Де Брёйне. На 64-й минуте арбитр отменил гол Ромелу Лукаку.

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

За сборную Бельгии забивали Юри Тилеманс и Кевин Де Брёйне. На 64-й минуте арбитр отменил гол Ромелу Лукаку.

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

Сборная Румынии возглавляет турнирную таблицу группы Е, набрав три очка. Сборная Бельгии занимает второе место, также набрав три очка.

Заключительную игру группового этапа чемпионата Европы — 2024 сборная Румынии проведёт со Словакией, в то время как национальная команда Бельгии встретится с Украиной. Оба матча состоятся 26 июня.

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