Видеообзор матча Евро-2024 Бельгия — Румыния

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22 июня состоялся матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы, в котором сборная Бельгии встретилась с национальной командой Румынии. Встреча прошла в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги» и завершилась победой бельгийцев со счётом 2:0.

За сборную Бельгии забивали Юри Тилеманс и Кевин Де Брёйне. На 64-й минуте арбитр отменил гол Ромелу Лукаку.

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

За сборную Бельгии забивали Юри Тилеманс и Кевин Де Брёйне. На 64-й минуте арбитр отменил гол Ромелу Лукаку.

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

Сборная Румынии возглавляет турнирную таблицу группы Е, набрав три очка. Сборная Бельгии занимает второе место, также набрав три очка.

Заключительную игру группового этапа чемпионата Европы — 2024 сборная Румынии проведёт со Словакией, в то время как национальная команда Бельгии встретится с Украиной. Оба матча состоятся 26 июня.

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