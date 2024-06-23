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Экс-голкипер «Зенита» Васютин поделился эмоциями от перехода в «Акрон»

Экс-голкипер «Зенита» Васютин поделился эмоциями от перехода в «Акрон»
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Новый голкипер «Акрона» Александр Васютин поделился эмоциями от перехода в тольяттинский клуб.

«Впечатления самые положительные, рад здесь оказаться. Начинаем знакомиться с ребятами, тренерским штабом. Любые изменения тяжело даются человеку, но всё к этому шло, и я уверен, что это правильное решение. Для меня приоритет был остаться в России и в РПЛ. Когда поступил вариант, довольно быстро согласовали все условия. Успел встретиться с командой ещё в Москве до вылета на сборы, всё прошло быстро. В тренировочном процессе всё очень гладко, отличный коллектив», — сказал Васютин в интервью пресс-службе клуба на YouTube-канале.

29-летний Александр Васютин является воспитанником санкт-петербургского «Зенита», прошёл путь от академии до основной команды. Контракт вратаря с клубом был рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает Васютина в € 400 тыс. В карьере Васютина также был опыт выступления за рубежом. Он играл в скандинавских клубах — финском «Лахти», норвежском «Сарпсборге» и шведском «Юргордене».

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