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Швейцария — Германия. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Шотландия — Венгрия: команды не открыли счёт в первом тайме

Шотландия — Венгрия: команды не открыли счёт в первом тайме
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В эти минуты на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия) проходит матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Шотландии и Венгрии. В качестве главного арбитра встречи выступает Факундо Тельо из Аргентины. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. На момент выхода новости счёт в матче 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Шотландия
2-й тайм
0 : 0
Венгрия

Команды не открыли счёт перед тем, как уйти на перерыв после окончания первого тайма матча.

Национальные команды Шотландии и Венгрии на Евро-2024 выступают в группе A. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Швейцарии и Германии. После 2-го тура немцы набрали шесть очков, швейцарцы — четыре, шотландцы — одно, в активе национальной команды Венгрии турнирных очков нет.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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