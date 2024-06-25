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Месси рассказал, какие изменения претерпел современный футбол

Месси рассказал, какие изменения претерпел современный футбол
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Нападающий и капитан сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси высказался о том, как изменился футбол в последние годы.

«Футбол сильно изменился. Сегодня всё очень тактически, даже слишком тактически… Сегодня любая команда с двумя линиями по четыре игрока или с пятью защитниками, если она хорошо организована и слажена, усложняет вам задачу. Раньше пространства было значительно больше. А сегодня футбол более тактический и более физически сильный», – приводит слова Месси AS, ссылаясь на интервью Clank.

Месси 37 лет. Он восемь раз выигрывал «Золотой мяч». Лионель выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с американским клубом рассчитано до 2025 года. На данный момент, по данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость аргентинца оценивается в € 34 млн.

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