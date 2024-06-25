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Бразилия — Коста-Рика. Прямая трансляция
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Бразилия не смогла обыграть Коста-Рику на старте Кубка Америки — 2024

Бразилия не смогла обыграть Коста-Рику на старте Кубка Америки — 2024
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Сегодня, 25 июня, сборная Бразилии сыграла вничью со сборной Коста-Рики в 1-м туре группового этапа Кубка Америки. Встреча на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде завершилась со счётом 0:0.

Кубок Америки — 2024 . Группа D. 1-й тур
25 июня 2024, вторник. 04:00 МСК
Бразилия
Окончен
0 : 0
Коста-Рика

После первого матча Бразилия занимает второе место с 1 очком в группе D с Колумбией (3 очка), Коста-Рикой (1 очко) и Парагваем (0 очков).

Трансляция матча Бразилия – Коста-Рика на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Бразилия девять раз выигрывала Кубок Америки и занимает третье место по наибольшему количеству трофеев, уступая Аргентине и Уругваю – по 15 побед.

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу вингера Анхеля Ди Марии.

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