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РПЛ объявила об избрании состава правления

РПЛ объявила об избрании состава правления
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Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила об избрании состава правления РПЛ сроком на один год.

В состав правления вошли:

– президент РПЛ Александр Алаев;
– исполнительный директор лиги Евгений Мележиков;
– вице-президент и гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров;
– гендиректор ЦСКА Роман Бабаев;
– гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров;
– исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов;
– спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин.

Правление — это коллегиальный орган для регулирования оперативной деятельности АФК «РПЛ» и подготовки предложений Общему собранию. Напомним, сезон-2024/2025 чемпионата России по футболу стартует 20 июля. 1-й тур пройдёт с 20 по 21 июля, заключительный — 24 мая 2025 года.

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