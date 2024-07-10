«Акрон» представил игровую форму для первого сезона в РПЛ

Тольяттинский «Акрон» в социальных сетях представил новую игровую форму на сезон-2024/2025. Команда впервые выступит в Российской Премьер-Лиге.

Фото: ФК «Акрон»

«Игровая футболка выполнена в традиционных клубных цветах. Её общий вид дополняет патч с девизом клуба «Молодой — Звонкий». Комплект также состоит из чёрных шорт и гетр.

В новой форме будут играть также «Акрон-2», «Акрон-М» и все команды «Акрон-Академии Коноплёва», — написано в заявлении клуба.

«Акрон» вышел в РПЛ после победы в переходных матчах с екатеринбургским «Уралом» (3:2 по сумме двух игр).

В 1-м туре предстоящего сезона чемпионата России «Акрон» на выезде встретится с московским «Локомотивом». Матч состоится 20 июля. Начало игры — в 15:00 по московскому времени.