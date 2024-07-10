ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Англия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Донни ван де Бек попрощался с «Манчестер Юнайтед»

Донни ван де Бек попрощался с «Манчестер Юнайтед»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек опубликовал прощальный пост в адрес клуба и болельщиков.

«Дорогая семья «Манчестер Юнайтед». Сегодня знаменательный день, поскольку моё приключение в клубе подходит к концу. Я хочу поблагодарить вас всех за вашу поддержку на протяжении многих лет.

С того момента, как мы прибыли в «Манчестер Юнайтед», мы чувствовали себя желанными гостями, и мы благодарны за это. Спасибо всем в клубе за то, что позволили нам чувствовать себя как дома. Особая благодарность всем болельщикам, которые сделали эти годы незабываемыми. Помимо футбола, рождение здесь двоих наших детей гарантирует, что Манчестер всегда будет занимать особое место в наших сердцах. Всем удачи, мы ещё встретимся», — написал ван де Бек в социальной сети.

Ранее сообщалось, что нидерландский футболист может продолжить карьеру в испанской «Жироне».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android