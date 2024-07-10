Донни ван де Бек попрощался с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек опубликовал прощальный пост в адрес клуба и болельщиков.

«Дорогая семья «Манчестер Юнайтед». Сегодня знаменательный день, поскольку моё приключение в клубе подходит к концу. Я хочу поблагодарить вас всех за вашу поддержку на протяжении многих лет.

С того момента, как мы прибыли в «Манчестер Юнайтед», мы чувствовали себя желанными гостями, и мы благодарны за это. Спасибо всем в клубе за то, что позволили нам чувствовать себя как дома. Особая благодарность всем болельщикам, которые сделали эти годы незабываемыми. Помимо футбола, рождение здесь двоих наших детей гарантирует, что Манчестер всегда будет занимать особое место в наших сердцах. Всем удачи, мы ещё встретимся», — написал ван де Бек в социальной сети.

Ранее сообщалось, что нидерландский футболист может продолжить карьеру в испанской «Жироне».