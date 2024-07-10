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Леонардо Спинаццола стал игроком «Наполи»

Леонардо Спинаццола стал игроком «Наполи»
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Итальянский «Наполи» подписал контракт с полузащитником Леонардо Спинаццолой. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

Предыдущим клубом 31-летнего Леонардо Спинаццолы была римская «Рома». В сезоне-2023/2024 итальянской Серии А полузащитник провёл 24 матча, в которых забил один мяч и оформил две голевые передачи. Также на его счету 10 игр и одна результативная передача в Лиге Европы. В Кубке Италии он сыграл два матча, результативными действиями футболист не отметился.

«Наполи» завершил сезон-2023/2024 чемпионата Италии на 10-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 53 очка за 38 матчей. Чемпионом страны стал миланский «Интер», заработав за аналогичное количество игр 94 очка.

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