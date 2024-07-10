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В регламенте РПЛ появилась возможность изменений для переноса матчей

В регламенте РПЛ появилась возможность изменений для переноса матчей
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал, что в регламенте лиги появилась возможность изменений для переноса матчей.

«У РПЛ должны быть возможности влиять на ход чемпионата и матчи. Теперь мы это получили. Спасибо большое РФС за это. Теперь мы сможем такие матчи, как ЦСКА — «Ростов» и «Ахмат» — «Сочи», переносить», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В сезоне-2023/2024 чемпионата России «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом страны. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 30 матчей. Второе место занял «Краснодар», заработав 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо» (56).

Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 20 июля.

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