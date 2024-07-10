Алаев: уверен, ничто не омрачит дебют «Динамо» Махачкала в РПЛ

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о выходе махачкалинского «Динамо» в элитный дивизион российского футбола из Первой лиги по итогам минувшего сезона.

«Уверен, что ничего не омрачит дебют Махачкалы в РПЛ. Скоро поеду туда, посмотрю готовность системы пропуска болельщика. Уверен, что всё будет хорошо.

Там есть проблемы с газоном. Комиссия не очень довольна. Но надеюсь, что тоже всё будет хорошо», — передаёт слова Александра Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, махачкалинское «Динамо» в сезоне-2023/2024 впервые в клубной истории вышло в Российскую Премьер-Лигу. Клуб из столицы Дагестана набрал 61 очко в 34 матчах Первой лиги и отстал от «Химок» на шесть очков.