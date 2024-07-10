Президент РПЛ Алаев назвал нереализуемой идею закрытой лиги

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев оценил идею перехода чемпионата России к закрытой лиге.

«Система американского спорта крайне интересна для изучения. Но у нас она вряд ли применима. Со мной никто это не обсуждал. Я думаю, что это нереализуемо. Я не знаю, откуда эта информация. Мне ничего неизвестно», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В сезоне-2023/2024 чемпионата России «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом страны. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 30 матчей. Второе место занял «Краснодар», заработав 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо» (56).

Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 20 июля. Из Первой лиги поднялись подмосковные «Химки», махачкалинское «Динамо» и тольяттинский «Акрон».