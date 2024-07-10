Александр Алаев: жду Дзюбу в РПЛ, он ещё не сказал последнего слова

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался об экс-нападающем «Локомотива», «Зенита» и «Спартака» Артёме Дзюбе.

«Дзюбу жду в РПЛ. Хочется, чтобы он остался в лиге. Он не сказал ещё последнего слова», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе «Локо» Артём провёл 39 матчей, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Дзюба является четырёхкратным чемпионом России и лучшим бомбардиром в истории чемпионатов страны. Наряду с Александром Кержаковым он является лучшим бомбардиром в истории сборной России.