В РПЛ сообщили, что ведут диалог о возвращении пива на стадионы

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал о переговорах о возвращении пива на стадионы. Сегодня, 10 июля, стало известно, что Российская Премьер-Лига подписала спонсорское соглашение с пивоваренной компанией «Балтика».

«Есть текущие ограничения по продаже пива. Но, возможно, люди законотворчества посмотрят на это и сделают выводы. Идёт взаимодействие. Мы общаемся со всеми комитетами. Мы не сильно можем повлиять. Мы за пиво на стадионах. У меня нет сомнений, что оно вернётся. Надеюсь, что путь будет не таким долгим. Это подписание — один из сигналов, что всё можно будет согласовать», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 20 июля.