ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Англия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В РПЛ сообщили, что ведут диалог о возвращении пива на стадионы

В РПЛ сообщили, что ведут диалог о возвращении пива на стадионы
Комментарии

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал о переговорах о возвращении пива на стадионы. Сегодня, 10 июля, стало известно, что Российская Премьер-Лига подписала спонсорское соглашение с пивоваренной компанией «Балтика».

«Есть текущие ограничения по продаже пива. Но, возможно, люди законотворчества посмотрят на это и сделают выводы. Идёт взаимодействие. Мы общаемся со всеми комитетами. Мы не сильно можем повлиять. Мы за пиво на стадионах. У меня нет сомнений, что оно вернётся. Надеюсь, что путь будет не таким долгим. Это подписание — один из сигналов, что всё можно будет согласовать», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 20 июля.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android